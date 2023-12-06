«Перезапуск площадок»: Мишустин рассказал о производстве автомобилей в России

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Мишустин заявил, что площадки ушедших из России автогигантов перезапустят

Фото, видео: Астафьев Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Глава правительства посетил масштабную выставку на ВДНХ.

Производственные площадки иностранных автогигантов, которые ушли из России, будут перезапущены — и это позволит выпускать более миллиона автомобилей в год. Об этом заявил Михаил Мишустин — на выставке «Россия» на ВДНХ глава правительства обрисовал перспективы в конкретных цифрах.

«Первостепенной задачей является перезапуск площадок ушедших иностранных компаний. А в горизонте трех-четырех лет необходимо обеспечить рост производства отечественных автомобилей на уровне свыше 1,3 миллиона машин в год. И более 70% продаж должны составлять выпущенные именно у нас. <…> Одной из целей является углубление локализации за счет развития научных и инженерных компетенций, и, как следствие, конкурентоспособного компонентного производства», — отметил премьер-министр.

Хорошие перспективы Мишустин увидел и для производства в нашей стране электротранспорта. По словам премьера, в течение следующих трех лет на российских заводах планируется выпустить около 100 тысяч электромобилей.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый седан «Москвич 6» появился в дилерских центрах Москвы.

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