«Мы волнуемся»: директор Фонда Пахмутовой раскрыл правду о состоянии народной артистки СССР

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 72 0

Малышко опроверг госпитализацию Пахмутовой, она проходит плановое лечение

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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Сообщения о сердечном приступе пианистки — наглое вранье, однако она действительно обратилась к врачам. Что же произошло?

СМИ запестрели заголовками о том, что народная артистка СССР Александра Пахмутова экстренно госпитализирована в Москве, однако директор ее Фонда Евгений Малышко опроверг данную информацию. В беседе с 5-tv.ru он рассказал о состоянии 94-летнего композитора.

«Абсолютное вранье, что какие-то сердечные приступы. У нас есть какие-то плановые вещи, которые мы делаем Александре Николаевне <…> Не волнуйтесь, все в порядке. Мы сами волнуемся, оберегаем Александру Николаевну», — прокомментировал он.

Малышко подчеркнул, что никакой госпитализации у артистки не было. Однако к врачам она действительно обращалась, но дело лишь в плановом лечении. Какие именно процедуры требовались Пахмутовой, собеседник не уточнил.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с Михаилом Боярским после выписки из больницы. Актер перенес инфаркт.

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