Евросоюз подготовил 12-й пакет санкций против России с запретом на импорт алмазов

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Западные страны продолжают вводить ограничения, которые, как отмечают эксперты, разрушают их собственную экономику.

Евросоюз подготовил 12-й пакет санкций против России с запретом на импорт алмазов

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Страны Евросоюза подготовили 12-й пакет санкций в отношении России. Об этом сообщил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо.

По его словам, в новый пакет ограничений включили запрет на импорт алмазов из России.

«Мы над этим активно работали последние месяцы… Мы, как страна-председатель (Совета Евросоюза с января по июнь 2024 года — Прим. ред.), будем способствовать обеспечению единства по таким вопросам», — сказал он на встрече с журналистами в Брюсселе.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Великобритания ввела санкции против двух граждан России, якобы связанных с хакерскими организациями.

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