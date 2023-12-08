Холодный расчет: прогноз Таро на неделю с 11 по 17 декабря

С каждым днем к картам Таро обращаются все больше людей. Ведь они могут направить человека в нужное русло. Также карты дают советы, благодаря которым люди знают, как повести себя в той или иной ситуации. Таролог Евгений Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 11 по 17 декабря.

Основная энергия недели с 11 по 17 декабря (Карта Таро — Король Пентаклей)

5-tv.ru

Король Пентаклей — прекрасная карта. Она символизирует стабильность. Энергия на этой недели будет прочной и устойчивой, а никаких неожиданных обстоятельств не предвидится. Блажащие семь дней обещают быть расчетливыми, а все запланированные дела будут идти строго по пунктам.

Прогноз финансов недели с 11 по 17 декабря (Карта Таро — Дурак)

5-tv.ru

Карта символизирует новый путь. Нужно просто довериться окружающей среде и двигаться вперед без страха. Карта говорит о том, что можно смело заходить в любые финансовые предложения. Стоит довериться интуиции, но главное не допускать хаоса и легкомыслия. Выбранный путь откроет новое окно дохода.

Личная жизнь на неделю с 11 по 17 декабря (Карта Таро — Четверка Кубков)

5-tv.ru

Карта говорит, что мы сами не знаем, чего хотим. А все из-за того, что происходящее стало привычной средой обитания. Четверка Кубков говорит о том, что люди не замечают какой-то важный момент. Нужно собраться и постараться его разглядеть. В романтические отношения надо внедрить что-то новое.

Совет на неделю с 11 по 17 декабря (Карта Таро — Сила)

5-tv.ru

Это очень хорошая карта. Она символизирует силу духа. Но нужно понять, что очень важно победить животные инстинкты. Агрессию, ярость и страхи нужно приручить и рассадить по клеткам. Нельзя позволить инстинктам вырваться наружу и навредить кому-то. Нужно управлять ими.

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