Это смело: Виктория Боня показала поклонникам плешь на голове

Подписчики оценили новый образ телеведущей.

Телеведущая Виктория Боня продолжает совершенствовать свою внешность. В этот раз знаменитость обратила внимание на свою прическу. Обновленный образ она опубликовала в личном блоге в социальных сетях.

Боня выложила видео, где зажигательно танцует в коротком белом платье с бахромой и на высоких каблуках. Поклонники обратили внимание на резко изменившуюся шевелюру знаменитости — длинные струящиеся волосы, которых раньше, как известно, у Виктории не было. В какой-то момент Боня наклоняет голову и случайно демонстрирует на затылке приличных размеров плешь.

Впрочем, подписчики оценили новый образ и, в основном, одобрили наращивание волос.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктории Боне снятся вещие сны о бриллиантах.

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