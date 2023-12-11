ВС РФ побеждают по всей линии фронта.

Армия Российской Федерации продолжает уверенно наступать по всему фронту, это признание сделал в своем Telegram-канале украинский генерал и командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что ситуация на восточном направлении фронта очень осложняется для украинских боевиков. ВС РФ уверенно наступают, в связи с чем генерал объединился с командирами и проанализировал обстановку на поле боя. ВСУ пытаются принять тяжелые решения и создать комплекс мер по созданию крепкой оборонительной линии, но пока безуспешно.

Кроме того, осложняет ситуацию то, что боевики нерационально используют некоторые боеприпасы.

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