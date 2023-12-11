«Каждый день»: как армия России выбивает ВСУ с позиций на купянском направлении

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Удары по вражеским подразделениям наносят расчеты противотанковых ракетных комплексов.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Теснят противника наши бойцы и на купянском направлении. Удары по вражеским подразделениям наносят расчеты противотанковых ракетных комплексов.

Но сначала — тщательная разведка дронами. С подробностями — военкор «Известий» Марина Кравцова.

В небе находится разведывательный дрон. Примерно в двух километрах от позиции наших бойцов он обнаружил командно-наблюдательный пункт боевиков ВСУ.

Пехотинцы шутят, что такие цели комплекс с музыкальным названием «Фагот» убирает с одной ноты. Главное — отработать быстро, противник как раз из этого пункта уже следит за нами.

«Минимальное время, чтобы уложиться, — 40 секунд», — объяснил оператор ПТРК с позывным «Золотой».

Противник настолько близко, что точное попадание видно сразу. Уходить с огневой позиции нужно максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар.

Так повторяется по несколько раз в день, хотя на купянском направлении бойцы «Западной» группировки войск уже довольно существенно отодвинули позиции ВСУ.

Мелкие цели выявляют постоянно — в основном, бронированные пикапы, автомобили. Задача — не дать противнику окопаться.

«Каждый день наносим огневое поражение. Копают окопы, копают, в частности, ночью. Мы также наблюдаем с тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника — все это наблюдается намного лучше. Например, едет машина — я вижу, куда она заехала. Также по людям: я вижу, где блиндажи, где все у них», — объяснил командир стрелкового взвода с позывным «Мон».

Наши позиции тщательно маскируют: есть даже интересное инженерное сооружение для рассеивания дыма, чтобы дым от печки в блиндаже не шел вверх столбом, и противник не смог засечь нашу позицию. Главное — не дать врагу ни одного шанса на преследование.

Тема:
Спецоперация
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