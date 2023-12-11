«Каждый день»: как армия России выбивает ВСУ с позиций на купянском направлении
Удары по вражеским подразделениям наносят расчеты противотанковых ракетных комплексов.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Теснят противника наши бойцы и на купянском направлении. Удары по вражеским подразделениям наносят расчеты противотанковых ракетных комплексов.
Но сначала — тщательная разведка дронами. С подробностями — военкор «Известий» Марина Кравцова.
В небе находится разведывательный дрон. Примерно в двух километрах от позиции наших бойцов он обнаружил командно-наблюдательный пункт боевиков ВСУ.
Пехотинцы шутят, что такие цели комплекс с музыкальным названием «Фагот» убирает с одной ноты. Главное — отработать быстро, противник как раз из этого пункта уже следит за нами.
«Минимальное время, чтобы уложиться, — 40 секунд», — объяснил оператор ПТРК с позывным «Золотой».
Противник настолько близко, что точное попадание видно сразу. Уходить с огневой позиции нужно максимально быстро, чтобы противник не успел нанести ответный удар.
Так повторяется по несколько раз в день, хотя на купянском направлении бойцы «Западной» группировки войск уже довольно существенно отодвинули позиции ВСУ.
Мелкие цели выявляют постоянно — в основном, бронированные пикапы, автомобили. Задача — не дать противнику окопаться.
«Каждый день наносим огневое поражение. Копают окопы, копают, в частности, ночью. Мы также наблюдаем с тепловизоров. Сейчас все следы передвижения противника — все это наблюдается намного лучше. Например, едет машина — я вижу, куда она заехала. Также по людям: я вижу, где блиндажи, где все у них», — объяснил командир стрелкового взвода с позывным «Мон».
Наши позиции тщательно маскируют: есть даже интересное инженерное сооружение для рассеивания дыма, чтобы дым от печки в блиндаже не шел вверх столбом, и противник не смог засечь нашу позицию. Главное — не дать врагу ни одного шанса на преследование.
- 11 дек
- «Хорошая возможность»: как в США оценивают ближайший визит Зеленского
- 11 дек
- ФСБ выявила в Крыму сеть украинских агентов, готовивших теракты
- 11 дек
- По технике и живой силе: как российские войска сорвали три попытки ротации ВСУ
- 11 дек
- Мастера точной стрельбы: лучшее видео из зоны СВО за день
- 11 дек
- «Русские наступают»: командующий ВСУ бьет тревогу
- 10 дек
- Новая тактика провалилась: из-за больших потерь ВСУ вербуют иностранных наемников
- 10 дек
- ВС РФ поразили место сбора командиров подразделений ВСУ «Катран» и «Омаха»
- 10 дек
- Кандидат в президенты США признал Донбасс российской территорией
- 10 дек
- «Будущее России»: Путин заявил о важной роли участников СВО
- 10 дек
- Один день из жизни Героя: как работают огнеметчики ВС РФ в зоне спецоперации
Читайте также
92%
-0.93 98.84
-0.97
Нашли ошибку?