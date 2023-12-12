Танкисты-трактористы: кого киевский режим кидает без подготовки на передовую

Российские военные уничтожили крупный склад натовских боеприпасов под Клещеевкой. Этот населенный пункт в ДНР, где по-прежнему остаются мирные жители, стал одной из главных мишеней боевиков.

И задача наших бойцов — отодвинуть их как можно дальше. Корреспондент «Известий» Денис Кулага увидел, как это им удается.

Путь к артиллеристским расчетам пролегает через прифронтовые поселки, где люди уже несколько лет живут под тяжелыми ударами ВСУ. Галина Иванова теперь старшая по подъезду, но только номинально, так как, кроме нее, здесь больше никого не осталось.

«Ну вот здесь никто не живет. И подъезд видите — разбито все. Я живу вообще одна в подъезде», — отмечает жительница прифронтового поселка ДНР Галина Иванова.

Где-то помогают наши военные, где-то местные власти. Но последним здесь работать становится все тяжелее — частота обстрелов населенного пункта растет.

Вот очередная необходимая остановка в работе в виду того, что враг пытается обстрелять наши позиции. Нам пока не добраться, пережидаем здесь.

Через полчаса малыми группами, пешком нас выводят к орудию. Разведка обнаруживает военную технику ВСУ в окрестностях Клещеевки.

Где-то работают разведчики врага — выстрел следует незамедлительно. Со второго удара точным выстрелом грозная техника противника навсегда выведена из строя.

Разведчики предлагают, что называется, прощупать лесопосадку, где был оставлен автомобиль. Ряд ударов завершается детонацией боеприпасов ВСУ.

Оказалось, там хранились боеприпасы для танкистов ВСУ. Воспользовавшись смятением противника, наши разведчики южной военной группировки с наскока берут в плен сразу двоих, как оказалось, трактористов.

Теперь же важно безопасно вывезти танкистов-трактористов в тыл, чтобы собрать необходимые сведения о ситуации в рядах ВСУ на клещеевском направлении. Впрочем, сейчас командование уже отмечает главную тенденцию — в рядах противника царит хаос, традиционная ротация войск срывается, некоторые принимают решение либо самолично покинуть позиции, либо сдаться.

Для этого почти в каждом подразделении есть рация со специальным каналом «Волга», по которой согласовывается безопасный вывод украинских боевиков с позиций в плен. Пока одни согласовывают вывод пленных, мы же переходим западнее артемовского направления.

Вот так и приходится работать: передвигаемся с точки на точку быстренько, отрабатываем, меняем позицию и успеваем проскочить до вражеской ответки.