Российский миротворец погиб в Карабахе в результате съезда БТР с горной дороги

Российский миротворец погиб в результате ДТП в Нагорном Карабахе. Бронетранспортер, в котором находился контингент, съехал с горной дороги. Об этом рассказали в Минобороны России.

Уточняется, что инцидент произошел сегодня, 12 декабря. БТР-82 во время движения съехал с горной дороги. В общей сложности пострадали три миротворца. Один из них скончался, остальные двое — получили травмы разной степени тяжести.

О других деталях и обстоятельствах в оборонном ведомстве не сообщили.

После последнего обострения карабахского конфликта российские миротворцы продолжают находиться на территории Карабахского экономического района Азербайджанской Республики и выполняют поставленные им задачи.

Спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делал очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент. При этом функционал российских миротворцев тогда еще в трехстороннем соглашении определялся как наблюдательный.

Минобороны Азербайджана 19 сентября сообщило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. В Баку уточнили, что целью стороны являются позиции ВС Армении, и заверили, что не тронут мирное население.

Цели операции были достигнуты всего за сутки, заявил Ильхам Алиев на следующий день. Баку и представители НКР пришли к соглашению о прекращении огня при содействии российских миротворцев. В правительстве Нагорного Карабаха сообщили о капитуляции перед Азербайджаном.

28 сентября был подписан указ об упразднении Нагорно-Карабахской Республики. Согласно документу, он прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Территории Нагорного Карабаха, которые долгое время были предметом спора между Ереваном и Баку, войдут в состав Азербайджана.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алиев поднял флаг Азербайджана в столице Нагорного Карабаха Степанакерте.