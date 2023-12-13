Погорел на инвестициях: ООН требует у бывшего замгенсека-украинца 63 миллиона долларов

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 53 0

ООН требует у бывшего замгенсека Украины 63 миллиона долларов

Погорел на инвестициях: ООН требует у бывшего замгенсека-украинца 63 миллиона долларов

Фото: www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

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Виталий Ваншельбойм должен выплатить огромную компенсацию организации.

Бывший заместитель Организации Объединенных Наций (ООН) Виталий Ваншельбойм — к слову, гражданин Незалежной — обязан выплатить компенсацию в размере 63,6 миллионов долларов, чтобы возместить предпринятые им неудачные инвестиции. Данными делится газета The New York Times.

Данная сумма равняется его годовой зарплате. Чтобы получать в будущем пенсию от ООН, Ваншельбойм обязан выплатить этот штраф. Но делать он этого не хочет — экс-чиновник обратился в суд по делам организации с требованием отменить решение о штрафе и о его увольнении.

Дело рассмотрят в 2024 году.

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