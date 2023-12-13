ГА ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в Газе

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Против завершения военного конфликта традиционно выступили США.

Фото, видео: Reuters / STRINGER; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с требованием немедленного гуманитарного прекращения огня на Ближнем Востоке.

Кроме того, согласно документу, ХАМАС и Израиль должны немедленно и безоговорочно освободить всех заложников, а также соблюдать международное законодательство, особенно в отношении защиты гражданского населения. За резолюцию проголосовали более 150 стран, против выступили десять, включая США.

Американская сторона предлагала поправку с требованием осудить ХАМАС, однако Генассамблея ее отклонила. Ранее Вашингтон наложил вето на обязательный к исполнению документ Совбеза по прекращению боевых действий в Газе. Теперь именно Штаты будут нести ответственность за каждую новую жертву в зоне конфликта. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Небензя отметил: Москва надеется, что вслед за рекомендательной резолюцией Генассамблеи Совет Безопасности сможет принять обязательный документ, призывающий к прекращению огня на Ближнем Востоке.

Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. В пресс-службе ЦАХАЛ заявили, что было запущено более трех тысяч ракет. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Израиле пообещали уничтожить боевиков ХАМАС по всему миру.

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Обострение палестино-израильского конфликта
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