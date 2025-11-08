Песков: Кремль своевременно сообщит о дате прямой линии с Путиным

Первое такое мероприятие состоялось в 2001 году.
Дату проведения традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, которая в этом году будет совмещена с большой пресс-конференцией, в Кремле объявят своевременно. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Официально дату сообщим своевременно», — отметил официальный представитель Кремля.
Несколько дней назад Песков сообщил, что подготовка к прямой линии уже идет полным ходом. Он отметил, что организация такого мероприятия представляет собой сложный процесс и обращения россиян активно обрабатывают.
Первая прямая линия прошла 24 декабря 2001 года. Тогда президент России ответил на 47 вопросов. Мероприятие продлилось 2 часа 20 минут. С тех пор такой формат стал традицией. С 2001 года прошла 21 прямая линия. Мероприятие не проводилось в 2004, 2012 и 2022 годах.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по словам Дмитрия Пескова, прямую линию с президентом Владимиром Путиным в этом году совместят с большой пресс-конференцией.
