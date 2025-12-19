«На море и на суше»: Путин о применении БПЛА в гражданской сфере

Путин: БПЛА применяется в гражданской сфере для доставки лекарств и еды

В гражданской сфере с помощью дронов осуществляется доставка почты, продуктов питания и лекарств. Об этом рассказал президент России Владимир Путин. Причем используются не только беспилотники самолетного типа или маленькие коптеры. Применяются все доступные технологии — как на море, так и на суше.

«Такая работа, безусловно, будет налажена. Она и сейчас уже идет, но она будет продолжена. Имеется в виду — все, что мы и вы очень хорошо знаем — доставка дронами всего, чего угодно: и почты, и продуктов питания, и лекарств. Причем речь идет не только о беспилотниках самолетного типа или маленьких коптерах, так скажем, воздушного базирования, но речь идет о беспилотии в целом — и на море, и на суше», — сказал глава государства в эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Традиционно в декабре президент России Владимир Путин подводит итоги года и отвечает на ключевые вопросы о политике, экономике и социальных проблемах. В 2025-м мероприятие сохранило комбинированный формат, включающий прямую линию и пресс-конференцию.

В этом году вопросы Путину начали задавать с 4 декабря. За этот период более 2,5 миллиона обращений поступило организаторам программы «Итоги года с Владимиром Путиным».

Чтобы упростить обработку большого объема данных, команда использовала нейросеть GigaChat от Сбербанка.

В 2024-м прямая линия президента России также прошла 19 декабря. Тогда Путин ответил на 76 вопросов жителей РФ. В прямом эфире российский лидер провел четыре часа и 27 минут.

Рекордной же пока остается пресс-конференция 2013 года. Она продолжалась четыре часа и 47 минут.

