МО РФ: пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России

За ночь с 13 на 14 декабря пресечена попытка атаки беспилотников в двух областях России. Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) перехвачено в общей сложности девять украинских дронов. Информацию сообщили в Министерстве обороны России.

Известно, что летательные аппараты сбиты над Московской и Калужской областями.