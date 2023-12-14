Путин назвал главные задачи сегодня для России

Президент заявил об этом в ходе подведения итогов года.

Главными задачами сегодняшнего дня является укрепление суверенитета России, безопасности на границах, а также обеспечение прав и свобод граждан нашей страны. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

«Обеспечение прав, свобод граждан страны, развитие нашей политической системы, парламентаризма… обеспечение безопасности и суверенитета в сфере экономики, технологического суверенитета», — ответил Путин на вопрос о том, какие задачи внутри страны и за рубежом он считает главными.

Он подчеркнул, что существование без суверенитета невозможно. Нашей страны в том виде, в котором она существовала тысячу лет, просто не будет. Говоря про упрочнение суверенитета, Путин уточнил, что здесь речь идет об укреплении обороноспособности страны, безопасности по внешнему контуру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин назвал прочной экономику России. По словам президента РФ, она способна двигаться вперед.