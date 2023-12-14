Пугающе красива: Ирина Шейк вышла в свет в «смелом» платье в Майами

Звезда поделилась снимками в личном блоге.

Модель Ирина Шейк, уже не первый год проживающая за рубежом, порадовала фанатов новым необычным нарядом. Знаменитость опубликовала фотографии с вечеринки в Майами в личном блоге.

Звезда посетила мероприятие с дизайнером Риккардо Тиши. На нем модель действительно затмила всех присутствующих красавиц.

Тиши запечатлел подругу в лифте, после чего модель поделилась снимками в социальной сети. В свои 37 лет «икона модной индустрии» выглядит потрясающе и может себе позволить облачаться в достаточно смелые образы.

Она вышла в свет в модном, несколько коротком платье, украшенном блестящей бахромой. Наряд как будто надет на «голое тело» — такой вид создает специальная подкладка.

Поверх наряда Шейк предпочла накинуть удлиненный жакет. Также она распустила волосы и предпочла естественный макияж. Как последние штрихи — небольшая черная сумочка и изящные босоножки на каблуках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк шокировала интернет снимком в мини-юбке.