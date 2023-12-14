Пугающе красива: Ирина Шейк вышла в свет в «смелом» платье в Майами

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 38 0

Модель Ирина Шейк появилась на вечеринке в Майами с дизайнером Риккардо Тиши

Пугающе красива: Ирина Шейк вышла в свет в «смелом» платье в Майами

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Звезда поделилась снимками в личном блоге.

Модель Ирина Шейк, уже не первый год проживающая за рубежом, порадовала фанатов новым необычным нарядом. Знаменитость опубликовала фотографии с вечеринки в Майами в личном блоге.

Звезда посетила мероприятие с дизайнером Риккардо Тиши. На нем модель действительно затмила всех присутствующих красавиц.

Тиши запечатлел подругу в лифте, после чего модель поделилась снимками в социальной сети. В свои 37 лет «икона модной индустрии» выглядит потрясающе и может себе позволить облачаться в достаточно смелые образы.

Она вышла в свет в модном, несколько коротком платье, украшенном блестящей бахромой. Наряд как будто надет на «голое тело» — такой вид создает специальная подкладка.

Поверх наряда Шейк предпочла накинуть удлиненный жакет. Также она распустила волосы и предпочла естественный макияж. Как последние штрихи — небольшая черная сумочка и изящные босоножки на каблуках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Шейк шокировала интернет снимком в мини-юбке.

-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

14:39
«Беспрецедентно высокий уровень»: Путин охарактеризовал отношения РФ и Китая
14:30
Замысел Создателя: в Табакерке в память о Табакове представили «Атом Солнца»
14:29
«Перебор»: Путин о строгости наказания за экономические преступления
14:28
«Приношу свои извинения»: Путин объяснил резкий рост цен на яйца и курицу
14:25
Владимир Путин: «Одесса — это русский город»
14:20
Синие, желтые, красные: чем полезен «разноцветный» рацион

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам