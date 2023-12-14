Путин объяснил, кто испортил отношения между Россией и Украиной
Путин: госпереворот на Украине в 2014 году задумали США и Украина
Фото: Сивков Петр / ТАСС
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Президент РФ отметил, что все началось в 2014 году.
Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с россиянами и журналистами на «Итогах года» затронул тему госпереворота на Украине в 2014 году. Он заметил, что это не Россия является инициатором ухудшения с Украиной, хоть все и началось в 2014 году.
Российский лидер отметил, что до этого РФ старалась во что бы то ни стало десятилетиями выстроить нормальные отношения с Украиной, даже после, по сути, госпереворота, когда Виктора Януковича не допустили к власти.
«Он выиграл выборы, но объявили третий тур, чем не переворот? В Конституции не предусмотрено было никакого третьего тура», — отметил Путин.
Президент РФ добавил, что Янукович выиграл и третий тур. А после госпереворота уже стало ясно, что внешние силы просто не дадут силовым образом выстроить нормальные отношения с Украиной.
«Госпереворот, на который потратили, как американцы сказали пять миллиардов, публично сказали, не постеснялись даже, в 2014 году приехали три министра иностранных дел из Европы. Европейцы, которые подписались как гаранты договоренности между властью и оппозицией, сделали вид что вообще ничего не знают. Вот сейчас спросите в Европе кто-нибудь помнит об этом? Нет», — заметил Путин.
Российский лидер добавил, что Россия случившегося не забудет. Все, что привело к текущей ситуации, заключил Путин, задумали США и Европа.
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