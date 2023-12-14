Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 23 0

Путин считает, что российским блогерам необходимо соблюдать корпоративную этику

Фото, видео: kremlin.ru Сайт администрации президента России; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

Президент России подчеркнул, что сфере нужно придерживаться корпоративной этики и самоограничений.

Владимир Путин назвал российскую блогосферу свободной и максимально демократизированной, но подчеркнул, что это накладывает особую ответственность. Об это президент РФ рассказал во время «Итогов года».

Российский лидер отметил, что государство не контролирует деятельность блогеров, поэтому на них самих лежит колоссальная ответственность перед аудиторией.

«Надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Это касается морали, нравственности, безопасности детей. Поэтому лучше, когда профессиональное сообщество организуется так же, как в сфере высоких технологий это делает», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ сообщил, что государству стоит обратить внимание на поддержку блогосферы и создавать условия для его развития.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин объяснил резкий рост цен на яйца и курицу.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
14 дек
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
14 дек
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
14 дек
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
14 дек
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России
14 дек
«Новая система»: Путин рассказал, с чем ВСУ имеют дело в зоне конфликта
14 дек
«Спорт — вне политики»: Путин высказался о санкциях против российских атлетов
14 дек
«По всей линии соприкосновения»: Путин рассказал о положении армии России в зоне СВО
14 дек
«Нужен»: Путин объяснил важность создания нового учебника истории
14 дек
«Это много»: Путин оценил рост цен на российские авто
14 дек
Путин о поддержке обществом бойцов СВО: люди жертвуют миллиарды
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

16:15
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
16:09
«Приводить в чувство»: какая судьба ждет микрофинансовые организации в России
16:07
Путин пообщался с аватаром о своих двойниках и опасности ИИ
16:05
Защитит от рака и инфаркта: ученые выявили рецепт долголетия
15:52
«Как женщина на корабле»: Александр Цыпкин не посещает съемки «Беспринципных»
15:51
Путин рассказал, как защитить бизнес в приграничных регионах России

Сейчас читают

Зима и трейдеры осушают украинские хранилища
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам