Путин напомнил российским блогерам о колоссальной ответственности перед народом

Президент России подчеркнул, что сфере нужно придерживаться корпоративной этики и самоограничений.

Владимир Путин назвал российскую блогосферу свободной и максимально демократизированной, но подчеркнул, что это накладывает особую ответственность. Об это президент РФ рассказал во время «Итогов года».

Российский лидер отметил, что государство не контролирует деятельность блогеров, поэтому на них самих лежит колоссальная ответственность перед аудиторией.

«Надо исходить из корпоративной этики и самоограничения. Это касается морали, нравственности, безопасности детей. Поэтому лучше, когда профессиональное сообщество организуется так же, как в сфере высоких технологий это делает», — сказал Владимир Путин.

Президент РФ сообщил, что государству стоит обратить внимание на поддержку блогосферы и создавать условия для его развития.

«Итоги года с Владимиром Путиным» — это объединенный формат традиционной прямой линии и пресс-конференции президента РФ. О том, что они в 2023 году пройдут в совмещенном формате, рассказывали в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что у мероприятия нет ограничения по времени, и пообещал, что оно будет весьма продолжительным и содержательным.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин объяснил резкий рост цен на яйца и курицу.