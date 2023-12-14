«Приношу свои извинения»: Путин объяснил резкий рост цен на яйца и курицу

Путин указывал главе Минсельхоза на проблему с ценами на яйца
Фото, видео: Ягодкин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru
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Куриные яйца подорожали в среднем на 40%. С чем это связано?
Владимир Путин признал проблему с подорожанием куриных яиц и курицы и объяснил причину ее появления. В ходе подведения итогов 2023 года глава государства сообщил, что такой скачок цен произошел из-за определенных сбоев.
«Разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Он сказал, все в порядке. Разговоры были, решения уже приняты, и ситуация будет улучшаться», — добавил глава государства.
Так, рост цен на куриные яйца составил 40%, а в некоторых регионах даже выше. По словам президента, это связано с двумя факторами: спрос превысил предложение, а импорт не был открыт вовремя.
«Я сам с удовольствием яичницу ем, раньше мог десять яиц сразу с утра навернуть. Приношу извинения. Сбой в работе правительства. Обещаю, что в ближайшее время ситуация будет исправлена», — сказал президент.
Накануне стало известно, что правоохранители проведут проверки в регионах России из-за резкого подорожания куриных яиц в магазинах. Глава ведомства Игорь Краснов заинтересовался ситуацией и дал поручения для проверки законности удорожания продукта.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что власти нашли способ снизить цены на яйца.
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