«Единогласно»: группа избирателей поддержала выдвижение Путина на выборах президента РФ
Собрание группы избирателей поддержало выдвижение Путина на выборах в 2024 году
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Решение было принято на собрании в зале «Зарядье».
Собрание группы избирателей единогласно поддержало самовыдвижение Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.
Голосование проходило в зале «Зарядье».
«Единогласно! Ура!» — объявил после голосования руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.
В завершение собрания певец SHAMAN исполнил гимн России.
На собрании группы избирателей также приняли решение об участниках «Команды Путина», людей, которые будут представлять действующего президента РФ во время предвыборной кампании. В список вошли народные артисты, спортсмены, олимпийские чемпионы, писатели, военные, медики и журналисты. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦИК России получил официальное уведомление о выдвижении Владимира Путина на выборы.
- 16 дек
- Опубликованы списки людей из «Команды Путина» на выборах президента 2024
- 15 дек
- Путин пообещал жестко пресекать попытки вмешательства в выборы
- 14 дек
- Песков отреагировал на слухи о месте расположения предвыборного штаба Путина
- 13 дек
- ЦИК распределил более 33 миллиардов рублей на подготовку и проведение выборов
- 11 дек
- ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы
- 11 дек
- В ЦИК приняли решение о проведении выборов президента РФ в новых регионах
- 9 дек
- В РФ утвердили дату собрания инициативной группы избирателей Путина
- 8 дек
- «Были разные мысли»: Путин об участии в президентских выборах
- 8 дек
- Путин будет участвовать в президентских выборах в 2024 году
- 8 дек
- ЦИК объявил о трехдневных выборах президента России в 2024 году
Читайте также
86%
0.03 98.42
0.68
Нашли ошибку?