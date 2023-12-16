«Единогласно»: группа избирателей поддержала выдвижение Путина на выборах президента РФ

Решение было принято на собрании в зале «Зарядье».

Собрание группы избирателей единогласно поддержало самовыдвижение Владимира Путина на предстоящих выборах президента России. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru.

Голосование проходило в зале «Зарядье».

«Единогласно! Ура!» — объявил после голосования руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В завершение собрания певец SHAMAN исполнил гимн России.

На собрании группы избирателей также приняли решение об участниках «Команды Путина», людей, которые будут представлять действующего президента РФ во время предвыборной кампании. В список вошли народные артисты, спортсмены, олимпийские чемпионы, писатели, военные, медики и журналисты. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ЦИК России получил официальное уведомление о выдвижении Владимира Путина на выборы.