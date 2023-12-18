В кабинете Залужного нашли прослушивающие устройства

Кто следит за каждым шагом главкома ВСУ и для каких целей?

В кабинете главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного нашли прослушивающие устройства. Об этом сообщило агентство «РБК-Украина» со ссылкой на источник в военных кругах.

Отмечается, что идентифицировать установщика не представляется возможным, поскольку устройства изготовлены из элементов неустановленного образца.

Издание «Украинская правда» также сообщает, что прослушивающие устройства были найдены не только у Залужного, но и у его сотрудников.

Между тем экс-заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, комментируя соответствующую информации, написала в своем Telegram-канале, что сливы секретной информации из штабов страны уже не раз происходили.

Есть предположения, что слежку за Залужным мог организовать Владимир Зеленский. На это могут указывать напряженные отношения между ними. Конфликт в верхах Украины начался после того, как главком ВСУ назвал ситуацию на фронте патовой. И это заявление больше всего разозлило главу киевского режима. Западные журналисты заметили, что Залужный внезапно пропал с совместных фото с Зеленским.

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Кроме того, Залужный становится главным конкурентом действующего президента Украины. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, он обошел Зеленского по рейтингу доверия украинцев.