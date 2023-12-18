Как подготовиться к сдаче квартиры: эти нюансы стоит учесть

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 443 0

При сдаче квартиры нужно необходимо оформить договор с нанимателем

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Rau; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чтобы в будущем не возникло проблем, стоит позаботиться о некоторых вещах заранее и определиться с условиями с нанимателем.

Перед сдачей квартиры собственнику стоит проверить ее состояние. При необходимости — сделать ремонт. Это поможет увеличить стоимость аренды, избежать претензий от нанимателя, уменьшить риск повреждения имущества.

Следует заранее сделать фотографии жилья и приложить их к договору найма. А также определиться с условиями сдачи. В договоре обычно прописывают стоимость, права, обязанности сторон и прочие существенные условия сдачи, включая приложение со списком имущества и квитанциями. Документ является обязательным и должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции.

Следующий важный шаг — нахождение надежного нанимателя. Сделать это можно через агентство, рекомендации знакомых или специальные сайты. У потенциального жильца рекомендуют проверять паспортные данные, справку о доходах, отзывы от предыдущих арендодателей.

При сдаче жилья советуют сообщить об этом Управляющей компании. А еще уведомить об этом соседей, предоставив им контактные данные нанимателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ужесточатся правила льготной ипотеки.

Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:19
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
4:09
Платить придется больше? В платежке за ЖКХ может появиться новая графа
3:49
«Он мог быть манипулятором»: друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера
3:24
Как подготовиться к сдаче квартиры: эти нюансы стоит учесть
3:07
Spotify официально прекратил работу в России
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Как в старые добрые: Костомаров и Навка выступили в дуэте на шоу Авербуха
Заявка одобрена: россиянка обнаружила у себя крупный кредит после визита в приложение банка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам