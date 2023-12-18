Как подготовиться к сдаче квартиры: эти нюансы стоит учесть

Чтобы в будущем не возникло проблем, стоит позаботиться о некоторых вещах заранее и определиться с условиями с нанимателем.

Перед сдачей квартиры собственнику стоит проверить ее состояние. При необходимости — сделать ремонт. Это поможет увеличить стоимость аренды, избежать претензий от нанимателя, уменьшить риск повреждения имущества.

Следует заранее сделать фотографии жилья и приложить их к договору найма. А также определиться с условиями сдачи. В договоре обычно прописывают стоимость, права, обязанности сторон и прочие существенные условия сдачи, включая приложение со списком имущества и квитанциями. Документ является обязательным и должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции.

Следующий важный шаг — нахождение надежного нанимателя. Сделать это можно через агентство, рекомендации знакомых или специальные сайты. У потенциального жильца рекомендуют проверять паспортные данные, справку о доходах, отзывы от предыдущих арендодателей.

При сдаче жилья советуют сообщить об этом Управляющей компании. А еще уведомить об этом соседей, предоставив им контактные данные нанимателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России ужесточатся правила льготной ипотеки.