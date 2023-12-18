Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 22 0

Трамп: конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля по вине США

Трамп обвинил США в выходе из-под контроля конфликта на Ближнем Востоке

Фото: www.globallookpress.com / Abed Rahim Khatib

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

По мнению политика, ситуация может обернуться серьезной катастрофой.

Конфликт на Ближнем Востоке вышел из-под контроля по вине США. И теперь противостояние Израиля и группировки ХАМАС может обернуться катастрофой. Об этом заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты позволили Ближнему Востоку полностью выйти из-под контроля. Происходят действительно плохие вещи. Может случиться катастрофа, если не взяться за дело с силой и точностью», — написал политик в своей соцсети Truth Social.

Он также указал, что это касается и конфликта на Украине.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин сравнил ситуацию в секторе Газа и на Украине.

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