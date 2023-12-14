Владимир Путин сравнил ситуацию в секторе Газа и на Украине

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Рита Миронова
Рита Миронова 53 0

Путин: в зоне СВО нет ничего подобного ситуации в секторе Газа

Фото, видео: Reuters / YOSSI ZELIGER; 5-tv.ru

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Пресс-конференция Владимира Путина Прямая линия с Владимиром Путиным Обострение палестино-израильского конфликта

В ООН сегодняшний сектор Газа назвали самым большим кладбищем детей в мире.

Специальная военная операция на Украине и военный конфликт на Ближнем Востоке абсолютно разные. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов 2023 года.

По его словам, генсек ООН был абсолютно прав, называя сегодняшний сектор Газа самым большим кладбищем детей в мире.

«Мы сейчас говорили о ситуации, связанной с украинским кризисом, но и вы, и все здесь присутствующие, и во всем мире видят: посмотрите на специальную военную операцию и то, что в Газе происходит, и почувствуйте разницу. Ничего подобного на Украине нет», — заявил глава государства.

В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по войне в секторе Газа.

С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.

Отвечая на вопрос по теме конфликта на Ближнем Востоке, Путин отметил лидирующую роль президента Турции Реджепа Эрдогана в вопросе восстановления ситуации в Газе. По мнению главы государства, Эрдоган — один из лидеров международного сообщества, который обращает внимание на эту трагедию и делает все, чтобы ситуация была изменена в лучшую сторону.

«Он очень активен в этом направлении и дай Бог ему здоровья, потому что-то, что происходит, это, конечно, катастрофа», — добавил президент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Израиль устроил «библейский потоп» в секторе Газа.

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