«Он мог быть манипулятором»: друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Друг Мэттью Перри заявил, что актер не мог побороть зависимость от наркотиков

«Он мог быть манипулятором»: друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера

Фото: Reuters / Carlo Allegri

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

Звезда сериала «Друзья» долгое время пытался побороть пристрастие к запрещенным веществам, но так и не смог.

Друг Мэттью Перри заявил, что актер никогда не был «чист». Подробностями жизни артиста поделилось издание The Daily Mail.

Звезда сериала «Друзья» долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Однако оказалось, что сделать это ему так и не удалось.

«Он мог быть манипулятором, когда дело доходило до его борьбы с употреблением наркотиков. Но это была такая борьба, такая битва, и он сражался каждый день до конца», — добавил друг звезды, пожелавший остаться анонимным.

Бывшая девушка артиста Кейти Эдвардс и вовсе заявила, что лечащих врачей Перри необходимо привлечь к ответственности. Она уверена, именно они виноваты в зависимости актера.

«Я думаю, что врачи, которые работали с Мэтью, должны быть под следствием. Очень сложно купить кетамин на улице, но врачу или медсестре его очень легко достать», — цитирует ее издание The Sun.

Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 октября звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Официальной причиной гибели назвали употребление наркотического вещества.

Тема:
Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»
14 нояб
«Друзья навсегда»: как сложилась судьба актеров культового сериала
14 нояб
Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри
13 нояб
Бывшая подруга Мэттью Перри назвала причиной смерти рецидив наркозависимости
5 нояб
Поступил бы так же? В биографии Меттью Перри всплыла интересная деталь
3 нояб
Джакузи и теннис: по американскому ТВ показали кадры из дома Мэттью Перри
2 нояб
«Ненавидел»: бывшая невеста Мэттью Перри обвинила его в причинении боли
2 нояб
Поцелуй в поле: подробности романа Гвинет Пелтроу с Мэттью Перри
2 нояб
За сутки до смерти Мэттью Перри засняли на свидании с таинственной незнакомкой
1 нояб
Теперь все понятно? Появился первый результат теста Мэттью Перри на наркотики
1 нояб
Мемуары Мэттью Перри годовалой давности сбросили с пьедестала книгу Бритни Спирс
Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:19
В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
4:09
Платить придется больше? В платежке за ЖКХ может появиться новая графа
3:49
«Он мог быть манипулятором»: друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера
3:24
Как подготовиться к сдаче квартиры: эти нюансы стоит учесть
3:07
Spotify официально прекратил работу в России
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Как в старые добрые: Костомаров и Навка выступили в дуэте на шоу Авербуха
Заявка одобрена: россиянка обнаружила у себя крупный кредит после визита в приложение банка
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам