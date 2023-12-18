«Он мог быть манипулятором»: друг Мэттью Перри рассказал правду о наркозависимости актера
Друг Мэттью Перри заявил, что актер не мог побороть зависимость от наркотиков
Фото: Reuters / Carlo Allegri
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Звезда сериала «Друзья» долгое время пытался побороть пристрастие к запрещенным веществам, но так и не смог.
Друг Мэттью Перри заявил, что актер никогда не был «чист». Подробностями жизни артиста поделилось издание The Daily Mail.
Звезда сериала «Друзья» долгое время боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Однако оказалось, что сделать это ему так и не удалось.
«Он мог быть манипулятором, когда дело доходило до его борьбы с употреблением наркотиков. Но это была такая борьба, такая битва, и он сражался каждый день до конца», — добавил друг звезды, пожелавший остаться анонимным.
Бывшая девушка артиста Кейти Эдвардс и вовсе заявила, что лечащих врачей Перри необходимо привлечь к ответственности. Она уверена, именно они виноваты в зависимости актера.
«Я думаю, что врачи, которые работали с Мэтью, должны быть под следствием. Очень сложно купить кетамин на улице, но врачу или медсестре его очень легко достать», — цитирует ее издание The Sun.
Мэтт Леблан прервал молчание после смерти Мэттью Перри
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 28 октября звезду сериала «Друзья» Мэттью Перри нашли мертвым в собственном доме в Лос-Анджелесе. Официальной причиной гибели назвали употребление наркотического вещества.
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