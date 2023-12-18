«Не без оснований»: почему Киев боится российских истребителей МиГ-31

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик держит в страхе киевский режим из-за своих возможностей.

Каждый вылет российских истребителей-перехватчиков МиГ-31 вызывает страх у киевского режима. Об этом сообщило американское издание National Interest.

Пол словам журналистов, как только МиГ-31 взлетает с военной базы, по всей Украине начинается воздушная тревога. Иногда она может длиться несколько часов.

«МиГ-31 оказался боеспособным штурмовиком, к которому Киев относится очень серьезно, и не без оснований. Истребитель способен нести баллистические ракеты «Кинжал», — отмечается в материале.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два дальних бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.