«Недостаточно места»: как зубы могут приводить к головной боли

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 21 0

Стоматолог Сотникова: боль в области глаз может быть связана с больными зубами

«Недостаточно места»: как зубы могут приводить к головной боли

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Оказывается, из-за них люди могут ощущать дискомфорт в различных частях тела.

Головная боль — распространенное явление, которое часто беспокоит многих. Порой некоторые ее виды могут указывать на проблемы с зубами, рассказала изданию Газета.ру стоматолог Эрика Сотникова.

Специалист привела пример: боль в области глаз, носовых пазух или челюсти может быть вызвана обнаженным корнем зуба, трещиной в нем или запущенным кариесом. Постоянное щелканье суставов челюсти тоже может оказаться последствием проблем заболевания зубов.

Как объяснила эксперт, боль в носовых пазухах, сопровождаемая заложенностью носа и першением в горле, — один из признаков давления и воспаления в области зубов верхнего ряда. А неправильный прикус — причина головных болей в теменной и затылочной области.

Кроме того, стоматолог отметила, что зубы мудрости также могут вызвать боль во время прорезывания и роста. Причиной будет анатомия — они давят на челюстную кость.

«Иногда зубам мудрости недостаточно места во рту для правильного роста. Это может вызывать напряжение мышц челюсти и боль, которая может отдавать в голову и шею», — объяснила Сотникова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как перестать бояться стоматологов.

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