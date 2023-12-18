Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 33 0

После недельной госпитализации Александру Пахмутову выписали из больницы

Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Артистка провела некоторое время под присмотром врачей — как она себя чувствует сейчас?

Народная артистка СССР Александра Пахмутова, госпитализированная в одну из столичных больниц неделю назад, уже находится дома. Об этом РИА Новости сообщил директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

О том, что звезда попала в больницу, стало известно 10 декабря. Первоначально врачи заподозрили у композитора коронавирусную инфекцию, но диагноз не подтвердился.

После недели стационара артистку выписали из больницы. Сейчас Пахмутова уже находится дома и, как заверяют ее близкие, чувствует себя хорошо.

«Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома», — говорит Малышко.

Директор добавил, что у Пахмутовой уже наметились творческие планы, к исполнению которых она планирует приступить в скором времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Пахмутова так и осталась бездетной.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
89.70
0.03 98.42
0.68
Грядут неожиданные перемены: восточный гороскоп для всех знаков на Год Зе...

Последние новости

18:00
«Выходит из машины в мокрых носках»: как дети могут вывести Жасмин из себя
17:48
«Недостаточно места»: как зубы могут приводить к головной боли
17:35
Владимир Комлев покидает пост гендиректора Национальной системы платежных карт
17:33
«Нужно вывернуть»: Украину начали склонять к заморозке конфликта
17:21
«Теперь их нет»: Залужный раскритиковал решение Зеленского
17:17
Уголовное дело возбудили в отношении писателя Бориса Акунина*

Сейчас читают

Нефть подпрыгнула из-за плохой погоды в России и атак хуситов в Красном море
Топор войны зарыт? Как Харламов и Гузеева помирились ради ролей в кино
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви
«Блажен, кто верует»: Лавров ответил Байдену на слова о возможности вернуть Крым

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам