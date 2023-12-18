Композитора Александру Пахмутову выписали из больницы

Артистка провела некоторое время под присмотром врачей — как она себя чувствует сейчас?

Народная артистка СССР Александра Пахмутова, госпитализированная в одну из столичных больниц неделю назад, уже находится дома. Об этом РИА Новости сообщил директор фонда Пахмутовой Евгений Малышко.

О том, что звезда попала в больницу, стало известно 10 декабря. Первоначально врачи заподозрили у композитора коронавирусную инфекцию, но диагноз не подтвердился.

После недели стационара артистку выписали из больницы. Сейчас Пахмутова уже находится дома и, как заверяют ее близкие, чувствует себя хорошо.

«Спасибо всем, кто волновался и беспокоился о здоровье Александры Николаевны. У Александры Николаевны все в порядке… Александра Николаевна находится дома», — говорит Малышко.

Директор добавил, что у Пахмутовой уже наметились творческие планы, к исполнению которых она планирует приступить в скором времени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Пахмутова так и осталась бездетной.