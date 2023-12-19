Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом в президенты России

Съезд ЛДПР выдвинул Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Решение принималось путем тайного голосования.
Глава Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий выдвинут кандидатом на выборах президента России. Соответствующее решение принял 35-й предвыборный съезд ЛДПР.
Принималось оно путем тайного голосования. В бюллетене был указан только Слуцкий. Всего приняли участие в голосовании 108 делегатов. При этом недействительных бюллетеней оказалось два.
Выборы президента России состоятся в период с 15 по 17 марта 2024 года. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
Слуцкий ранее не объявлял о планах баллотироваться на пост президента, хотя и признавал, что подобные предложения ему поступали. Во время встречи нынешнего лидера России Владимира Путина с главами думских фракций глава ЛДПР попросил его в формате тет-а-тет обсудить выборную кампанию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что съезд «Единой России» единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах.
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