Путин приехал в ЦИК и подал документы для участия в выборах

Президент России Владимир Путин прибыл в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что сегодня он подаст документы для участия в выборах президента. Информацию об этом позднее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Сдал», — сказал представитель Кремля.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Недавно ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы. А в минувшие выходные группа избирателей и партия «Единая Россия» поддержали выдвижение действующего главы кандидатом на выборы.

Известно, что Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru писал, что стал известен список участников «команды Путина» — людей, которые будут представлять действующего президента России в предвыборной кампании.