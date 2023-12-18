Путин приехал в ЦИК и подал документы для участия в выборах

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 72 0

Голосование, по решению комиссии, состоится в три дня в марте следующего года.

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Президент России Владимир Путин прибыл в здание Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Об этом сообщает РИА Новости.

Ожидается, что сегодня он подаст документы для участия в выборах президента. Информацию об этом позднее подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Да. Сдал», — сказал представитель Кремля.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года. Они пройдут в три дня — с 15 по 17 марта. Недавно ЦИК получил официальное уведомление о выдвижении Путина на выборы. А в минувшие выходные группа избирателей и партия «Единая Россия» поддержали выдвижение действующего главы кандидатом на выборы.

Известно, что Путин участвует в гонке в качестве самовыдвиженца.

Ранее 5-tv.ru писал, что стал известен список участников «команды Путина» — людей, которые будут представлять действующего президента России в предвыборной кампании.

Тема:
Выборы президента России — 2024
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