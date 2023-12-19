Умер ради профессии: Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями о Дмитрии Красилове

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 124 0

Эвелина Бледанс рассказала о последних съемках с танцором Красиловым в Осетии

Умер ради профессии: Эвелина Бледанс поделилась воспоминаниями о Дмитрии Красилове

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Совсем недавно они вместе участвовали в съемках фильма «Как я встретил ее маму» в Осетии.

Эвелина Бледанс совсем недавно участвовала вместе с Дмитрием Красиловым в съемках фильма «Как я встретил ее маму» в Осетии. Эксклюзивно для издания «360» она рассказала, каким запомнился ей известный танцор и актер.

«У Димы всегда был позитивный настрой. Он был нереально позитивный. Я еще делилась осенью, как мы с Димой скачем на фоне этой башни. Дима и его пузико очаровательное. Такое приятное воспоминание!», — рассказала Эвелина Бледанс.

Она также сообщила, что с Красиловым они часто виделись — и на разных мероприятиях, и на ковровых дорожках, и на съемках проектов. Бледанс с грустью вспоминает, что Красилов был особенным человеком — ему было совершенно все равно, кто и что о нем подумает.

«Таких людей, как он, крайне мало и в жизни, и в нашем профессиональном цеху. Все уже зажравшиеся, морду воротят, казенно делают», — вспоминала актриса.

Впрочем, есть и темы, которые они, несмотря на близкое общение, никогда не обсуждали. Бледанс никогда не спрашивала у Красилова про его здоровье, но у нее были предположения, что у танцора не все в порядке с сердцем.

«Это такая жизнь — человек умер ради своей профессии. Если бы он похудел, может, сердцу стало бы легче, но он перестал бы быть нужным зрителям. А Дима реально жил ради людей. Это был замечательный человек. Пусть, Пухляш, тебе земля будет пухом», — сказала Бледанс.

Ранее 5-tv.ru показал кадры с последнего выступления Дмитрия Красилова, котрое было посвящено его маме.

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