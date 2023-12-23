Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»

Артистка не слишком близко знала своего коллегу, но печальная новость стала для нее настоящим ударом.

Дмитрий «Пухляш» Красилов, который ушел из жизни всего в 29 лет, был добрым и позитивным человеком. Об этом Ольга Бузова рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на 13-й ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA «Fashion New Year Awards 2023», которая прошла 19 декабря.

О смерти Красилова Бузова узнала на следующий день и, как сама признается, если бы печальная весть дошла до нее накануне, она бы ревела всю ночь. Артистка не знала своего коллегу очень хорошо, но запомнила его ярким и светлым человеком.

«Для меня это просто человек настолько добрый, настолько позитивный и харизматичный. Просто, на самом деле, такие события не должны укладываться в голове. Как так? У всех сейчас один вопрос: как же так?» — говорит Ольга.

Артистка принесла соболезнования родным и близким Дмитрия.

Дмитрий «Пухляш» Красилов ушел из жизни всего в 29 лет. Его тело было найдено в собственной квартире в Москве. Известно, что накануне смерти он чувствовал себя плохо. В минувшую пятницу в Москве простились с танцором, а церемония погребения прошла 23 декабря в его родном городе Заринске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына.