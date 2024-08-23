Вандалы осквернили могилу «Пухляша» Красилова

Убитая горем мама артиста пришла в ужас от увиденного.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Вандалы разгромили могилу российского актера и танцора Дмитрия Красилова, не пожалев даже его портрета. Об этом на своей странице в соцсети рассказала мама погасшей звезды.
Последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой
Галина Красилова во время очередного посещения могилы своего сына в родном городе Заринске увидела, как вандалы осквернили место погребения артиста. Неизвестные сожгли ленты и выбросили цветы, не пожалев даже рамку с портретом. Женщина не смогла найти слова, чтобы описать свое негодование.
«Что, что же творится с людьми? Почему столько злости, ненависти?» — заявила мама актера.
Мама артиста Дмитрия Красилова показала последствия разгрома вандалами могилы сына.
Женщина указала, что неизвестные вандалы пытались порвать портрет с изображением ее сына, но у них ничего не получилось.
Шоумен Дмитрий Красилов внезапно скончался в 29 лет. Его тело нашли 18 декабря 2023 года без признаков жизни в собственной квартире в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что семья покойного Красилова испытывает финансовые проблемы.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ
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