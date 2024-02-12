Последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой

Молодой артист скончался внезапно — никто не мог поверить в эту трагедию.

Последняя роль в сериале, которую сыграл танцор Дмитрий Красилов, умерший в прошлом году, оказалась пророческой. Об этом сообщает KP.RU.

На днях вышел в свет третий сезон сериала «Сергий против нечисти». Красилов появился во второй серии в роли самца «Жар-птицы». По сценарию, он погибает после того, как заявил о себе зрителю. Получается, такая небольшая роль оказалась пророческой для Красилова.

Это его последняя роль в сериале, но на большом экране Красилов еще появится. Еще минимум три проекта с участием танцора должны выйти в свет: «Зять», «Бар Москвачики», «Как я встретил ее маму».

Красилов внезапно скончался в 29 лет. Его тело нашли 18 декабря 2023 года без признаков жизни в собственной квартире в Москве.

Прощание со знаменитостью прошло на Троекуровском кладбище. Похоронили его в родном Заринске.

Ранее 5-tv.ru писал, что танцор Красилов страдал от сахарного диабета и игнорировал простые правила для поддержания здоровья при заболевании. Его также предупреждала врач Елена Малышева об опасности лишнего веса.