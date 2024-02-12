Последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой
KP: последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Молодой артист скончался внезапно — никто не мог поверить в эту трагедию.
Последняя роль в сериале, которую сыграл танцор Дмитрий Красилов, умерший в прошлом году, оказалась пророческой. Об этом сообщает KP.RU.
На днях вышел в свет третий сезон сериала «Сергий против нечисти». Красилов появился во второй серии в роли самца «Жар-птицы». По сценарию, он погибает после того, как заявил о себе зрителю. Получается, такая небольшая роль оказалась пророческой для Красилова.
Это его последняя роль в сериале, но на большом экране Красилов еще появится. Еще минимум три проекта с участием танцора должны выйти в свет: «Зять», «Бар Москвачики», «Как я встретил ее маму».
Красилов внезапно скончался в 29 лет. Его тело нашли 18 декабря 2023 года без признаков жизни в собственной квартире в Москве.
Прощание со знаменитостью прошло на Троекуровском кладбище. Похоронили его в родном Заринске.
Ранее 5-tv.ru писал, что танцор Красилов страдал от сахарного диабета и игнорировал простые правила для поддержания здоровья при заболевании. Его также предупреждала врач Елена Малышева об опасности лишнего веса.
- 4 февр
- «Игнорировал сигналы»: друг Пухляша раскрыл причину смерти танцора
- 4 янв
- Елена Малышева призывала Дмитрия «Пухляша» Красилова задуматься о своем здоровье
- 23 дек
- Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»
- 23 дек
- «Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына
- 22 дек
- Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
- 22 дек
- Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
- 21 дек
- В родном городе? Стали известны дата и место похорон «Пухляша» Красилова
- 20 дек
- Катя Лель о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «В другом измерении жить легче»
- 20 дек
- «Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой: «Я обещал»
- 20 дек
- «Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова
Читайте также
93%
-0.37 97.94
-0.41
Нашли ошибку?