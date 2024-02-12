Последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой

|
Евгения Романова
Евгения Романова 48 0

KP: последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой

Последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой

Фото: Карпухин Сергей / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Молодой артист скончался внезапно — никто не мог поверить в эту трагедию.

Последняя роль в сериале, которую сыграл танцор Дмитрий Красилов, умерший в прошлом году, оказалась пророческой. Об этом сообщает KP.RU.

На днях вышел в свет третий сезон сериала «Сергий против нечисти». Красилов появился во второй серии в роли самца «Жар-птицы». По сценарию, он погибает после того, как заявил о себе зрителю. Получается, такая небольшая роль оказалась пророческой для Красилова.

Это его последняя роль в сериале, но на большом экране Красилов еще появится. Еще минимум три проекта с участием танцора должны выйти в свет: «Зять», «Бар Москвачики», «Как я встретил ее маму».

Красилов внезапно скончался в 29 лет. Его тело нашли 18 декабря 2023 года без признаков жизни в собственной квартире в Москве.

Прощание со знаменитостью прошло на Троекуровском кладбище. Похоронили его в родном Заринске.

Ранее 5-tv.ru писал, что танцор Красилов страдал от сахарного диабета и игнорировал простые правила для поддержания здоровья при заболевании. Его также предупреждала врач Елена Малышева об опасности лишнего веса.

Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов
4 февр
«Игнорировал сигналы»: друг Пухляша раскрыл причину смерти танцора
4 янв
Елена Малышева призывала Дмитрия «Пухляша» Красилова задуматься о своем здоровье
23 дек
Ольга Бузова о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «Не укладывается в голове»
23 дек
«Очень сильная связь»: матери Дмитрия «Пухляша» Красилова стало плохо на похоронах сына
22 дек
Кто из звезд пришел проститься с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым: эксклюзивные кадры
22 дек
Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
21 дек
В родном городе? Стали известны дата и место похорон «Пухляша» Красилова
20 дек
Катя Лель о смерти Дмитрия «Пухляша» Красилова: «В другом измерении жить легче»
20 дек
«Пухляш» Красилов планировал встречать Новый год с мамой: «Я обещал»
20 дек
«Решают мама и команда»: названо возможное место похорон «Пухляша» Красилова
-7° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.89
-0.37 97.94
-0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:30
О весне говорить рано: россиян предупредили об аномальных морозах
9:23
Российские десантники уничтожили огневую точку ВСУ в жилом доме под Артемовском
9:10
«Не вмешивайтесь»: президент Киргизии выступил с жестким требованием к США
9:07
«Может выиграть»: в Чехии оценили влияние на Россию запрета на экспорт сжиженного газа
8:58
Последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале оказалась пророческой
8:42
«Это маразм»: на Украине заявили о катастрофе из-за всеобщей мобилизации

Сейчас читают

Убивает всех? Чем на самом деле опасна смертельная Аляскинская оспа
Просто царица: Дженнифер Лопес затмила всех на мероприятии в Дубае
Безраздельная любовь к животным, дело всей жизни и единственная уязвимость: каким Владимир Путин предстает в глазах россиян «без галстука»
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса