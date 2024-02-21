«У моего тела нет границ»: последняя исповедь умершего Дмитрия Красилова

Молодой артист только начинал свой творческий путь, но жизнь его резко оборвалась.

Российский танцор и актер Дмитрий Красилов, получивший широкую известность после участия в музыкальных клипах, умер 18 декабря 2023 года. Коллеги, близкие, поклонники артиста были шокированы его уходом из жизни. Своей искренностью, обаянием и добротой артист успел полюбиться всей стране.

29-летний актер до своего ухода успел сняться в сериалах и реалити-шоу, сообщает издание KP.RU.

Шоу проверяет звезд на прочность. Знаменитости соревнуются за денежный приз в экстремальных условиях, испытывая свои физические и психологические возможности. В проекте Пухляш поделился своими принципами.

«У моего тела нет границ, главное — не останавливаться. Если выбирать между физическим и моральным духом, то я выберу моральный. Ноги могут отказать, но твой дух будет идти вперед! Этот симбиоз физики и духа будет прошибать все насквозь, и будем вот так топать ножкой, все будут разлетаться, а мы будем лететь!»,— отмечал артист.

В проекте он раскрылся еще больше и распахнул свои крылья. Он стойко и благородно принял вызов. Он перепрыгнул свои физические возможности и доказал, насколько силен может быть дух человека. Слишком рано он ушел из этого мира.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что последняя роль умершего «Пухляша» Красилова в сериале«Сергий против нечисти» оказалась пророческой.