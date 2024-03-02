Камера, мотор, начали: что произошло с «Пухляшом» Красиловым на последних в жизни съемках
Последнее шоу с участием танцора Пухляша Красилова вышло на экраны
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
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Съемки в нашумевшем реалити стали финальной точкой в грустной истории артиста.
Все еще свежа в памяти публики и коллег утрата танцора Дмитрия Красилова, в публичном поле известного как Пухляш. Шоумена не стало в 29 лет: предварительной причиной смерти врачи назвали проблемы с сердцем, ставшие следствием лишнего веса. Никто и представить не мог, что жизнь артиста оборвется так внезапно, к тому же, Красилов до последнего момента строил большие творческие планы и собирался развивать карьеру.
Как ранее рассказали журналистам в ближайшем окружении Красилова, незадолго до своей смерти шоумен успел сняться в нескольких проектах, но дождаться их выхода в свет ему было не суждено. Одно из таких шоу с символичным названием «Выживалити» стартовало на федеральном ТВ буквально на днях.
По условиям проекта, участники должны были проходить различные испытания, чтобы выиграть финальный приз в размере десяти миллионов рублей. В первом испытании Дмитрию Красилову нужно было выпрыгнуть из летящего вертолета.
«Все, вырубайте камеры, я не буду участвовать в этом!» — сказал танцор и даже засобирался снимать спасательный жилет, но в последний момент передумал.
Уже на финише Красилов сознался, что никогда в жизни не испытывал такого страха. Преодоление себя стоило шоумену больших усилий. К сожалению, продержаться в проекте долго у танцора не получилось: в этом же выпуске Красилов принял участие в забеге, в котором прибежал последний и вынужден был покинуть соревнование.
Последние кадры с участием любимца публики нашли большой отклик у зрителя. В комментариях на просторах Сети все увиденное сочли очень трогательным, а один из фолловеров и вовсе заявил, что этот выпуск стал финальной точной в грустной истории Красилова.
«Вечно живой», «Любим, помним, не забудем», — писали они.
Напомним, что шоумен скончался в конце 2023-го года на 30-м году жизни. Его тело обнаружили без признаков жизни в собственной квартире в Москве.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео о том, кто из звезд пришел проститься с Красиловым.
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