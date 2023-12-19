«Всегда в первом ряду»: последнее выступление Дмитрия Красилова было посвящено его маме

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 1 149 0

Появилось видео последнего выступления Дмитрия Красилова

Фото, видео: © РИА Новости / Светлана Шевченко; 5-tv.ru

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Тема:
Умер артист Дмитрий Красилов

Артист был найден мертвым в собственной квартире 18 декабря. Как он чувствовал себя незадолго до злополучного дня?

Незадолго до трагической смерти Дмитрий «Пухляш» Красилов выступал перед публикой. В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры, на которых артист презентует свой новый трек «Астролог». Эти съемки являются последним интервью нашей редакции с артистом.

Также на мероприятии в тот день присутствовала его мама. Красилов выразил ей отдельную благодарность и произнес трогательную речь.

«Она, невзирая на погоду, местоположение, стоит всегда в первом ряду на всех моих мероприятиях и кричит, что я у нее самый классный и самый крутой», — сказал танцор.

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Накануне «Пухляш» был на премьере фильма «Новогодний ол инклюзив». Кино не досмотрел, покинул зал из-за плохого самочувствия, уехал домой.

Ранее 5-tv.ru публиковал последние подробности трагической смерти Дмитрия Красилова.

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