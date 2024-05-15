«Им сейчас сложно»: продюсер рассказал о финансовых проблемах у семьи Красилова
Продюсер Дворцов: у семьи покойного танцора Красилова финансовые проблемы
Фото: Карпухин Сергей / ТАСС
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Танцор ушел из жизни в конце прошлого года.
Семья покойного российского актера и танцора Дмитрия Красилова сейчас испытывает финансовые трудности, о чем рассказал продюсер Сергей Дворцов в беседе c aif.ru.
Известный в публичном поле как «Пухляш», 29-летний харизматичный артист вплоть до своей смерти в декабре 2023 года старался помогать деньгами матери и сестре.
Продюсер рассказал, что в первые месяцы после ухода Красилова семье собирали «с миру по нитке», чтобы проститься со звездой. Дворцов признал, что мать танцора — скромная женщина, и не станет жаловаться на финансовые трудности, но они, вероятно, есть.
«Конечно, просить помощи мама и сестра не станут, но думаю, что им сейчас сложно», — полагает продюсер.
Дворцов вспоминает, что перед смертью сын успел подарить своей матери машину, а также свозить ее на Мальдивы. Он всеми силами старался помочь своим близким, чтобы они ни в чем не нуждались, но судьба решила иначе.
«Он таким же был в жизни — радостным, добрым, готовым всегда прийти на помощь», — отмечает Дворцов.
Стоит упомянуть, что в День Победы 9 Мая на большие экраны вышел фильм «Как я встретил ее маму», где зрители смогли увидеть одну из последних ролей знаменитого артиста.
Ранее 5-tv.ru писал, что Красилов успел сняться в нескольких проектах перед своей смертью — в одном из них ему нужно было выпрыгнуть из летящего вертолета. По предварительным данным «Пухляш» скончался из-за проблем с сердцем, что было следствием лишнего веса танцора.
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