Жуткая мистика: за два дня до смерти Дмитрию Красилову подарили гроб

Сердце 29-летнего артиста остановилось 18 декабря 2023-го.

Покойного артиста Дмитрия Красилова за два дня до смерти видела актриса Алена Кравец. Они были на одном мероприятии. Произошедшее там певица считает жуткой мистикой. Об этом она рассказала порталу utro.ru.

По словам собеседницы издания, Красилов не раз говорил, что его жизнь будет короткой, но никто не воспринимал его слова всерьез.

«На этом мероприятии были эзотерики. А в конце вечера всем VIP-гостям раздавали весьма странные подарки. Это была черная коробка, которую я интуитивно открывать не стала, своим шестым чувством ощущая, что там может быть что-то опасное, и подала ее своей помощнице. А та посмотрела и оказалось, что внутри лежала шкатулка в виде… открытого гроба, наполненного благовониями», — поделилась знаменитость.

Она думает, что «беду просто накликали таким образом». Ведь молодой артист взял ту горе-шкатулку домой.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что хотел сделать Дмитрий Красилов до Нового года.