«Не успел»: стало известно, что хотел сделать Дмитрий Красилов до Нового года
Дмитрий Красилов в последнем интервью заявил, что мечтает много заработать
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Артист покинул этот мир накануне на 30-м году жизни.
Артист Дмитрий Красилов еще в начале декабря рассказывал корреспонденту NEWS.ru о том, что мечтает заработать много денег перед Новым годом.
Уточняется, что об этом певец и танцор сообщил на церемонии вручения премии «Звезды хайпа», которая состоялась 7 декабря. На видео с мероприятия видно, что знаменитость пришел на награждение в отличном настроении и с удовольствием давал интервью.
«Мечтаю заработать 100 миллионов тысяч рублей. Не успел. Осталась почти вся сумма… Еще есть целых 25 дней», — поделился тогда шоумен.
Красилова нашли мертвым в его квартире в Москве. По словам источника 5-tv.ru, предварительной причиной его смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность и алкогольная интоксикация.
Известно, что вчера он посетил премьеру фильма «Новогодний ол инклюзив». Его он не досмотрел, пожаловался на недомогание и отправился домой. При этом настрой у артиста был позитивный. Источник 5-tv.ru подчеркнул, что на мероприятии он был трезвым. Точную причину внезапной кончины молодого актера установит медэкспертиза.
Ранее 5-tv.ru писал, что Олег Газманов назвал неожиданной смерть Дмитрия «Пухляша» Красилова.
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