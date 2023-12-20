Израиль объявил о взятии города Джебалия под контроль ЦАХАЛ
Ожесточенные бои там шли несколько недель.
Фото, видео: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES; 5-tv.ru
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Израиль заявил о взятии под контроль города Джебалия на севере сектора Газа. Ожесточенные бои там шли несколько недель.
Согласно сообщению израильского военного командования, в ходе столкновений ликвидированы сотни боевиков ХАМАС, около 500 человек арестованы. Тем временем, продолжаются ракетные обстрелы центральных и южных районов сектора Газа.
В результате последних ударов в Хан-Юнисе погибли по меньшей мере 13 человек. Между тем Израиль работает над новой сделкой по обмену заложниками и рассчитывает освободить до 40 своих граждан, однако в ХАМАС готовы начать переговоры только после прекращения огня.
Ранее 5-tv.ru писал, что крупнейшая больница на юге секторе Газа стала целью новых ударов Израиля. Одна из ракет попала в родильное отделение на верхнем этаже.
Снаряд пробил стену, но не взорвался. Погиб ребенок, еще, по меньшей мере, три человека получили ранения.
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