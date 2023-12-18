Израиль ударил по родильному отделению больницы в секторе Газа
В результате атаки погиб ребенок, еще несколько человек пострадали.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Omar Ashtawy; 5-tv.ru
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Крупнейшая больница на юге секторе Газа стала целью новых ударов Израиля. Одна из ракет попала в родильное отделение на верхнем этаже, передает телеканал Al Jazeera. Снаряд пробил стену, но не взорвался. Погиб ребенок, еще по меньшей мере три человека получили ранения. По заявлениям представителя палестинского Минздрава, атака стала второй за ночь.
Также стало известно, что число погибших в результате удара по лагерю беженцев на севере сектора Газа достигло 90 человек.
Между тем, армия обороны Израиля опубликовала новые кадры подземелий ХАМАС: в северной части палестинского анклава обнаружили крупнейший туннель, который использовали боевики. Его длина превышает четыре километра.
В начале октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков палестинского движения ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».
Ракетные удары Израиля по больницам, школам, а также поблизости от лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по этой ситуации.
С 24 по 30 ноября действовало временное перемирие между Израилем и ХАМАС, заключенное для обмена десятками заложников и арестованных, но продлить его не удалось.
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