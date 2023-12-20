«Другой мужчина»: беременная третьим ребенком Устиненко рассталась с возлюбленным?

Не прошло еще и года, как звезда «Дома-2» родила дочку. И вот опять находится в положении! Однако фанатов не так сильно удивил этот факт, как другой.

Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко объявила о своей третьей беременности, опубликовав в личном блоге трогательное видео. Однако поклонники знаменитости растерялись: мужской силуэт на романтичном видео не похож на ее бойфренда Маркуса Меченкова.

В кадре Устиненко появляется вместе с мальчиком, в котором подписчики узнали ее старшего ребенка от Александра Гобозова, и младенцем, очевидно, дочерью от Маркуса Меченкова Микаэллой. Последним в кадр входит некий мужчина. При этом в ролике не видно лиц, только силуэты. Вероятно, из-за этого поклонники и засомневались в личности главы счастливого семейства, который, по их мнению, совсем не похож на возлюбленного Алианы.

«А это точно Маркус? Я несколько раз пересмотрела видео, мне показалось, что другой мужчина», — написала одна из подписчиц.

«А куда Маркус пропал?» — недоумевает другая поклонница.

«Точно не Маркус! На предыдущих фото видно, что он выше, а здесь маленький», — резюмирует третья.

Сама Устиненко никак не комментирует вопросы, которыми ее завалили в личном блоге. Только признается: третью беременность она не планировала.

«Для нас это тоже большая неожиданность. Но мы, конечно, рады. Значит, судьба такая, так и должно было произойти», — признается звезда реалити-шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что звезду «Дома-2» Гобозова отправили под домашний арест по делу о разбое.

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