Дети возвращались из лагеря, во время дороги почувствовали недомогание. В результате один ребенок погиб, еще 125 пострадали.

Возвращавшиеся из лагеря дети поездом Тюмень — Адлер могли заболеть коронавирусом. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказала мама одной из пострадавших девочек Ольга Лукина.

«Дело в том, что, насколько я знаю, одна девочка умерла от коронавируса, и поэтому их в Саратове высадили, детей всех проверили. У кого есть температура, а у кого — нет», — рассказала женщина.

В поезде находилась и ее дочь, с которой Ольга держала связь. Ребенок должен был вернуться сегодня.

«Никто даже не знал. Она (дочь. — Прим. ред.) рассказала: «Мам, я сегодня приеду, все расскажу», — поделилась родитель.

Ольга также добавила, что среди детей нет тяжело заболевших, еще у нескольких девочек зафиксировали повышение температуры тела.

Трагический инцидент произошел в поезде Тюмень — Адлер, на котором возвращались из лагеря дети из Луганской народной республики (ЛНР). Они перемещались организованной группой в 125 человек. Предварительно, во время поездки дети почувствовали недомогание, у многих — температура. Среди ребят — и погибшая девочка.

Детей с симптомами заболевания высадили в Саратовской области и направили к медикам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 20 декабря в Санкт-Петербурге вводится частичный массочный режим. Он распространяется на сотрудников организаций во время проведения массовых мепроприятий.