ЦАХАЛ отчитался о подрыве крупнейшей сети туннелей ХАМАС вместе с жилым районом

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Подземный город обнаружили в районе, где располагалось высшее руководство организации.

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля взорвала крупнейшую сеть туннелей ХАМАС. Подземный город обнаружили в районе, где располагалось высшее руководство организации.

Туннели уничтожили контролируемым взрывом, но вместе с ними оказалась разрушенной и часть города Газа, включая жилые дома и мечети. Также в военном ведомстве Израиля сообщили о ликвидации более двух тысяч боевиков с начала операции в секторе Газа.

Сейчас армия обороны наращивает силы в центре и на юге. Военные обнаруживают и ликвидируют опорные пункты ХАМАС.

На фоне боевых действий стороны возобновляются переговоры о перемирии. Израиль готов прекратить огонь в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.

Ранее 5-tv.ru писал, что Израиль заявил о взятии под контроль города Джебалия на севере сектора Газа. Ожесточенные бои там шли несколько недель.

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