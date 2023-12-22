Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым
В Москве состоялась церемония прощания с танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
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Шоумен ушел из жизни на самом пике своей карьеры в 29 лет.
В Москве началась церемония прощания с танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым, более известным, как Пухляш. Эксклюзивными кадрами с траурной церемонии делится 5-tv.ru.
Мать Красилова, Галина, чуть ранее информировала СМИ, что церемония прощания состоится в Москве, на Троекуровском кладбище. Туда и съехались знаменитости, знавшие Красилова лично и успевшие посотрудничать с ним. Так, среди отметившихся в объективы камер попали рэпер ST и певец Нилетто. Церемонию родственники приняли решение проводить в полузакрытом режиме: охрана запретила снимать происходящее на телефон.
Как передает источник 5-tv.ru, к месту прощания съезжаются друзья, коллеги и товарищи детства Красилова. Кто-то из знакомых привез огромный, прощальный букет, состоящий из красных роз. Мать, которая адвокатами названа как наследница первой очереди, принимает соболезнования: лицо женщина прячет под черным платком, но журналистам удалось увидеть: оно буквально потемнело от горя на фоне пережитой утраты.
«Приехавшие подходят к ней, ободряюще обнимают. В обморок никто не падал, но все плачут», — сообщает корреспондент.
Тело «Пухляша» Красилова захоронят в родном городе танцора — Заринске. Церемония будет проведена спустя сутки после прощания, на ней будут присутствовать все, кто по какой-то причине не смог приехать на Троекуровское кладбище.
Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.
Ранее 5-tv.ru писал, что в последней песне «Пухляша» Красилова нашли пророческие для него строки.
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