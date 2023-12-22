Мать почернела от горя: как прошла церемония прощания с Дмитрием «Пухляшом» Красиловым

Шоумен ушел из жизни на самом пике своей карьеры в 29 лет.

В Москве началась церемония прощания с танцором и шоуменом Дмитрием Красиловым, более известным, как Пухляш. Эксклюзивными кадрами с траурной церемонии делится 5-tv.ru.

Мать Красилова, Галина, чуть ранее информировала СМИ, что церемония прощания состоится в Москве, на Троекуровском кладбище. Туда и съехались знаменитости, знавшие Красилова лично и успевшие посотрудничать с ним. Так, среди отметившихся в объективы камер попали рэпер ST и певец Нилетто. Церемонию родственники приняли решение проводить в полузакрытом режиме: охрана запретила снимать происходящее на телефон.

Как передает источник 5-tv.ru, к месту прощания съезжаются друзья, коллеги и товарищи детства Красилова. Кто-то из знакомых привез огромный, прощальный букет, состоящий из красных роз. Мать, которая адвокатами названа как наследница первой очереди, принимает соболезнования: лицо женщина прячет под черным платком, но журналистам удалось увидеть: оно буквально потемнело от горя на фоне пережитой утраты.

«Приехавшие подходят к ней, ободряюще обнимают. В обморок никто не падал, но все плачут», — сообщает корреспондент.

Тело «Пухляша» Красилова захоронят в родном городе танцора — Заринске. Церемония будет проведена спустя сутки после прощания, на ней будут присутствовать все, кто по какой-то причине не смог приехать на Троекуровское кладбище.

Шоумен Дмитрий «Пухляш» Красилов внезапно скончался в возрасте 29 лет. Его нашли 18 декабря без признаков жизни в собственной квартире в Москве. Также сообщалось, что за день до смерти он почувствовал себя плохо после возвращения с работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что в последней песне «Пухляша» Красилова нашли пророческие для него строки.