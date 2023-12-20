В последней песне «Пухляша» Красилова нашли пророческие для него строки

Артист, танцор и блогер Дмитрий Красилов, известный как «Пухляш», за месяц до смерти представил клип на новую песню «Астролог». Только после его внезапно ухода из жизни поклонники разглядели в словах композиции пророческий характер для шоумена, поскольку там говорилось о проблемах с сердцем.

«Тебе сказал твой астролог, что в твоем сердце осколок. Все истины в вине ревели. Танцуешь на Венере», — говорится в припеве песни.

Красилова нашли мертвым в его квартире в Москве 19 декабря. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность и алкогольная интоксикация.

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Известно, что накануне смерти он посетил премьеру фильма «Новогодний ол инклюзив». Его не досмотрел, поскольку неважно себя чувствовал, и отправился домой. Кроме того, источник 5-tv.ru подчеркивал, что на мероприятии «Пухляш» был трезвым. Точную причину внезапной кончины артиста установит медэкспертиза.

Красилову было всего 29 лет. Его внезапный уход из жизни поверг в шок коллег, фанатов, друзей и семью.

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