Вплоть до летального исхода: названы самые неочевидные последствия ожирения

Это явление не только опасно само по себе, но и является причиной многих недугов, которые могут подорвать здоровье.

Ожирение никак не может привести к слепоте. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявила врач-эндокринолог Олеся Гурова, комментируя новость о том, что в Великобритании девушка весом 152 килограмма чуть не лишилась зрения. Однако, по словам врача, ожирение может быть причиной многих других недугов, которые очень опасны для здоровья.

«Это поражение опорно-двигательной системы, опорно-двигательного аппарата, заболевания суставов и позвоночника. Это также заболевание желудочно-кишечного тракта вплоть до жирового гепатоза, жировой болезни печени. Это проблемы с сердечно-сосудистой системой», — отметила специалист.

Последнее осложнение, по ее словам, и является самым страшным при ожирении, потому что несет непосредственную угрозу жизни человека. Также из-за ожирения может развиться заболевание сосудов и появиться храп вплоть до апноэ — остановки дыхания во время сна.

Также при ожирении повышается риск развития сахарного диабета, подагры и так далее. Это, по словам Гуровой, основной спектр осложнений, который врачи чаще всего наблюдают у людей с избыточным весом.

«Здесь нужно очень четко понимать, что это не человек, который набрал лишних три килограмма и его теперь все эти риски ждут уже завтра. То есть это достаточно долговременный должен быть процесс набора лишних килограммов. Каждое из этих осложнений, как правило, имеет очень сложный набор факторов, которые его провоцируют», — объяснила Гурова.

Так, например, некоторые люди весом 200-250 килограммов могут не заболеть ни одним из перечисленных недугов. Для того, чтобы развился диабет, одного ожирения недостаточно — должны быть еще другие предрасполагающие факторы, и это касается любого осложнения.

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