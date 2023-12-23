«Некрофильская постановка»: Захарова связала провокации в Буче и Неммерсдорфе

Нацистская Германия в 1944 году тоже детально описывала пытки и убийства, якобы совершенные СССР.

Украина устроила постановку в Буче против российской армии по указанию Соединенных Штатов и Великобритании. Об этом заявила в беседе с 5-tv.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя игнорирование Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе вопрос про список «жертв» в украинском городе.

«Это свидетельство того, что в Буче имела место некрофильская постановка, выполненная киевским режимом по указанию Вашингтона и Лондона», — сказала дипломат.

Причем Соединенные Штаты и Великобритания взяли за основу провокацию немецких нацистов в Немерсдорфе, совершенную в 1944 году. Захарова напомнила, что ранее уже посвящала пост аналогиям этих двух событий.

По ее словам, в октябре 1944-го советская армия вела боевые действия на немецкой территории и заняла за несколько дней город Неммерсдорф. После вынужденного отступления в него набежали пропагандисты из Германии, после работы которых нацистская газета «Фелькишер Беобахтер» опубликовала статью «Ярость советских бестий», в которой рассказывалось об увечьях, нанесенных нашей армией мирным жителям Неммерсдорфа. Детально описывались также пытки и убийства.

Потом Третий Рейх организовал международную комиссию, которая обвинила Москву. Отчет о «деяниях» СССР цитировался в немецкой прессе, его копии рассылались во все агентства мира. В Берлине дали указание использовать эту ситуацию в Неммерсдорфе в качестве доказательства зверств советских войск.

«После обнаружения тел немецкой стороной не было предпринято ни одной попытки их идентификации, а на опубликованных снимках были представлены специально собранные тела жертв из нескольких деревень Восточной Пруссии», — подчеркнула Захарова.

Провокации в Буче

В 2022 году Украина и страны Запада начали обвинять Россию в гибели большого числа мирных жителей в Буче под Киевом 2 апреля. Эти сообщения сопровождались фото и видео с лежащими на улице якобы мертвыми людьми. Стоит отметить, что разоблачителями фейков о Буче стали журналисты The Guardian: они изучили материалы судмедэкспертов и пришли к выводу, что жители города могли погибнуть из-за осколков, а не от пулевых ранений.

В Минобороны России заявляли, что фото и видео являются провокацией, они не имеют никакого отношения к действиям наших войск. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о фейках относительно ВС РФ.

26 апреля президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутеррешем заявил, что у Москвы есть подробности подготовки и проведения провокации, а также ответственных за нее лиц.

К октябрю 2022 года Россия не получила список предполагаемых жертв провокации в Буче. Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно обращался к Гутеррешу с просьбой получить и предоставить имена якобы погибших, но ответа так и не последовало. Как заявляла 27 сентября 2023 года официальный представитель ведомства Мария Захарова, Москва проводит расследование с целью установить степень участия Великобритании в провокации в Буче. Содействие от вовлеченных в события стран Россия не получает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОБСЕ отказалась отвечать на вопрос о списке предполагаемых «жертв» в Буче.