Иран пригрозил блокадой Средиземного моря
Генерал КСИР Нагди пригрозил США блокадой Средиземного моря из-за сектора Газа
Фото: www.globallookpress.com / MC2 Merissa Daley
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В случае, если Соединенные Штаты не прекратят бомбардировку сектора Газа, водные пути будут заблокированы.
Иран пообещал заблокировать Средиземное моря в случае, если Израиль и США не остановят ведение огня по сектору Газа. С этим заявлением выступил генерал Мохаммад Реза Нагди в беседе с агентством Tasnim. Помимо Средиземного моря, заместитель главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции заверил, что заблокируют также Гибралтар и другие водные пути.
«В случае продолжения преступлений, совершаемых Соединенными Штатами и их союзниками <…> скоро они дождутся закрытия Средиземного моря, Гибралтара и других водных путей», — сообщил он.
Как именно государство планирует перекрывать водоемы, он не уточнил. Интерес к ситуации добавляет то, что Иран не имеет выхода к Средиземному морю, как и поддерживаемые им хуситы.
Ранее 5-tv.ru рассказал, чем кончится совместная операция США и ЕС в Красном море.
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